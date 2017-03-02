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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.03.17

В Кемерове застрелили бизнесмена / Одна из версий – заказное убийство

В Кемерове застрелили бизнесмена Одна из версий – заказное убийство

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, тело 39-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области шеи и головы было обнаружено вчера вечером, 1 марта, около 21:00 по местному времени, в гаражном кооперативе Заводского района города.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). По предварительным данным, погибший занимался продажей электротоваров, владел торговыми площадями. По данным местных СМИ, он также владел сетью ломбардов. Следователи устанавливают очевидцев преступления, изучают личность убитого, его окружение. Они рассматривают все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство в связи с предпринимательской деятельностью.

Следует отметить, что потерпевший припарковал свой автомобиль в гараже, когда он вышел из транспортного средства, прозвучали выстрелы. На соседнем гараже от звука выстрела сработала сигнализация, прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии и обнаружил тело. В ходе осмотра места убийства следователи обнаружили гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета системы Макарова.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 02.03.17

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