В Красноярске на автопарковке застрелили мужчину

Публикации за 09.03.17

Вчера вечером, 8 марта, в правоохранительные органы Красноярска поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в Советском районе города неизвестный злоумышленник застрелил 38-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, преступник произвел несколько выстрелов в мужчину, который сидел в машине, и скрылся с места происшествия.

Потерпевший с тяжелыми ранениями был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, скончался. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 09.03.17

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