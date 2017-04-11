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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.04.17

В Тверской области ФСБ задержала вербовщиков ИГ

В Тверской области ФСБ задержала вербовщиков ИГ

В Тверской области сотрудники ФСБ и Росгвардии провели задержание пятерых подозреваемых в вербовке в запрещенную в России и ряде других стран террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), сообщили в региональном УФСБ.

Все пятеро являются уроженцами стран Центральной Азии и членами религиозно-экстремистской ячейки. В местах проживания задержанных состоялись обыски, были изъяты видеоматериалы, пропагандирующие террористическую идеологию и деятельность, также, предположительно, религиозно-экстремистская литература.

По данным следствия, лидер ячейки занимался вербовкой земляков. Им предлагалось выехать на территорию Ближнего Востока и принять участие в боевых действиях в составе террористической структуры, а также в качестве террористов-смертников, пишет «МК». Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» (ст.205.1 УК РФ), следствие продолжается.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 11.04.17

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