За два до президентских выборов во Франции произошел теракт / Погиб полицейский, три человека ранены

Публикации за 21.04.17

Один полицейский погиб, двое получили ранения в результате теракта на Елисейских полях в Париже, также пострадала иностранная туристка. Мужчина, открывший огонь, был застрелен. Позднее ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). Теракт произошел во время последнего предвыборного эфира по национальному французскому телевидению, в котором участвовали все 11 кандидатов в президенты.

Напавший на полицейских мужчина прибыл на Елисейские поля на автомобиле, он вышел из машины на красном сигнале светофора и открыл стрельбу из автомата Калашникова по патрульной машине, передает агентство Reuters со ссылкой на профсоюз полицейских. В результате один человек погиб, двое правоохранителей получили ранения. Еще одна пуля угодила в ногу иностранной туристке, которая случайно оказалась на линии огня, гражданство женщины не уточняется.

Телеканал BFMTV со ссылкой на несколько анонимных источников в правоохранительных органах сообщает, что сотрудники французских спецслужб располагали информацией о террористе, это 39-летний Карим Шорфи, который ранее задерживался за нападение на стражей порядка. По данным телеканала, Шорфи предупреждал о своих планах в мессенджере Telegram. Вероятно, у стрелявшего мог быть сообщник, который скрылся с места теракта, его объявили в розыск. Впрочем, официально эту информацию МВД Франции не подтверждает.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение «связано с терроризмом». Глава государства отменил рабочую поездку в Бретань. График предвыборных поездок кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен также был изменен. Напомним, французы будут выбирать нового президента в ближайшее воскресенье, 23 апреля.

Тем временем, запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на парижских полицейских, заявив, что нападавший был бельгийцем по имени Абу Юсуф.

Париж, Зоя Осколкова

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