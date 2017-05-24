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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.05.17

В Британии предотвращен теракт: подозреваемого схватили в аэропорту Лондона

В Британии предотвращен теракт: подозреваемого схватили в аэропорту Лондона

Правоохранители задержали в лондонском аэропорту Станстед 37-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта, говорится в заявлении Скотланд-Ярда. Отмечается, что задержание в британской столице не связано с недавним терактом в Манчестере.

По данным полиции, мужчину схватили перед посадкой на самолет, следующий в Турцию. Подозреваемый сейчас находится в отделении полиции на юге Лондона, в городе проводятся обыски по двум адресам. СМИ пишут, что задержание связано с предполагаемой поездкой мужчины в Сирию.

Ранее сообщалось, что после взрыва в Манчестере уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до критического, это означает, что новая атака возможна в ближайшее время. Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государства». Смертником оказался гражданин Великобритании, выходец из семьи ливийских беженцев 22-летний Салман Абеди. По данным The Times, мужчина за несколько дней до совершения теракта вернулся из Ливии, где находился около трех недель. По словам соседей, несколько месяцев назад предполагаемый террорист отрастил бороду и начал носить религиозную одежду. Издание отмечало, что спецслужбы знали о поездке Абеди в Ливию, но не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.

Лондон, Светлана Петрова

Лондон. Другие новости 24.05.17

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