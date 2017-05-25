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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.05.17

В Красноярском крае застрелили экс-депутата, главреда газеты / Убийство совершено в Минусинске

В Красноярском крае застрелили экс-депутата, главреда газеты Убийство совершено в Минусинске

В красноярском городе Минусинск убит экс-депутат горсовета, главный редактор местной газеты «Тон-М» Дмитрий Попков. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Попков был убит во дворе своего дома выстрелами из огнестрельного оружия. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе профессиональная деятельность», – сказал источник. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет ресурс Gornovosti.ru, убийство произошло 24 мая около 23-24 часов. В полицию позвонил местный житель. Он сообщил, что слышал звуки, похожие на выстрелы. Прибыв по указанному адресу, полицейские нашли в бане около частного дома тело 42-летнего мужчины. На теле мужчины были пулевые ранении. По словам местных жителей, ран было около пять.

Для совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий и оказания помощи в раскрытии преступления в Минусинск направлены сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю под руководством исполняющего обязанности полиции главного управления.

Напомним, Попкова лишили депутатского мандата в горсовете Минусинска в феврале 2014 года после скандала. Летом 2012 года он ударил на улице 15-летнего подростка, который имел проблемы со здоровьем и был инсулинозависим. Осенью 2013 года суд признал народного избранника виновным и приговорил его к 300 часам обязательных работ.

Экс-депутат вину не признал. По словам руководителя минусинского отделения КПРФ Андрея Новака, Попков занимался «некоторыми моментами» расследований деятельности депутатов горсовета Минусинска от «Единой России», в связи с чем в отношении них были возбуждены уголовные дела, напоминает «Тайга.инфо». Во время следственных действий Попков, как утверждали в СК, порезал себе руку, что расценили как попытку самоубийства. В 2014-м коммуниста лишили полномочий.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.05.17

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