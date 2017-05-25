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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.05.17

В Турции за выращивание конопли арестовали гражданина России

В Турции за выращивание конопли арестовали гражданина России

В Турции правоохранительные органы задержали россиянина по подозрению в выращивании конопли и хранении наркотиков.

В ходе спецоперации стражи порядка города Аланья поймали с поличным 43-летнего Андрея Сучанкина. Отмечается, что мужчина постоянно проживает в Турции, пишет газета CNN Turk.

В квартире задержанного в ходе обысков нашли 27 цветочных горшков с коноплей, а также 70 г готового наркотика. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество семян конопли.

Дело российского гражданина в ближайшее время будет передано в суд.

Аланья, Зоя Осколкова

Аланья. Другие новости 25.05.17

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