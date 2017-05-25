В Турции за выращивание конопли арестовали гражданина России

Публикации за 25.05.17

В Турции правоохранительные органы задержали россиянина по подозрению в выращивании конопли и хранении наркотиков.

В ходе спецоперации стражи порядка города Аланья поймали с поличным 43-летнего Андрея Сучанкина. Отмечается, что мужчина постоянно проживает в Турции, пишет газета CNN Turk.

В квартире задержанного в ходе обысков нашли 27 цветочных горшков с коноплей, а также 70 г готового наркотика. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество семян конопли.

Дело российского гражданина в ближайшее время будет передано в суд.

Аланья, Зоя Осколкова

Аланья. Другие новости 25.05.17

Суд не увидел оскорбления верующих в фото кулича с яйцами (ФОТО). / Nissan отзывает в России более 42 тысяч автомобилей Almera. / В Подмосковье подросток подал в суд на чиновников, не выдавших ему значок ГТО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»