Детский омбудсмен и МВД занялись инцидентом с задержанием мальчика, читавшего стихи в центре Москвы (ВИДЕО) / Полиция уже извинилась перед отцом ребенка

Публикации за 27.05.17

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием мальчика, который читал стихи Шекспира в центре Москвы. Полиция ведет свою проверку по факту задержания 10-летнего школьника накануне вечером. По последним данным, мальчик уже дома. Правоохранители принесли извинения отцу ребенка.

Инцидент произошел вечером в пятницу в районе Арбат. По данным столичного главка МВД, «сотрудники полиции на улице Воздвиженка заметили ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин». Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По словам отца ребенка Ильи Скавронски, мальчик гулял в районе Арбата с его женой, мачехой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а ребенок неподалеку декламировал фрагменты из «Гамлета». Подъехавшие полицейские, по его словам, без объяснения причин посадили мальчика, находящегося в истерике, в машину, несмотря на протесты мачехи, и увезли одного в ОВД «Арбатское». В полиции родителям заявили, что забрали мальчика за попрошайничество.

Однако его отец утверждает в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что ребенок не пытался заработать на своем выступлении. По его словам, это было упражнение в актерском мастерстве.

«У него (ребенка – прим. ред.) были большие проблемы с логопедией два-три года назад. Были рекомендации выступать на публике. Мы используем разные методы и в кружки ходим, чтобы речь развивалась. Плюс, у него огромное желание актерством заниматься, вот он таким образом практикует, – рассказал мужчина. – А то, что ему люди там что-то кидают, никаких призывов к этому не было».

Адвокат Татьяна Соломина ранним утром сообщила в своем твиттере, что мальчик уже дома, а замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО столицы принес извинения отцу ребенка. Она также сообщила, что в отношении отца задержанного полиция ранее составила административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию , он будет аннулирован. Отец мальчика подтвердил информацию о том, что правоохранители принесли ему извинения. Но несмотря на это, по словам мужчины, он будет добиваться расследования незаконных, по его мнению, действий полиции: «Были неправомерные действия со стороны сотрудников. Жену тоже прижали. Повредили имущество… Это жалоба на действия конкретных лиц, которые осуществляли задержание. Вели себя неподобающим образом… Это дико, когда ребенка хватают на улице чужие люди, на глазах у всех так с женщиной обращаются… Будем делать экспертизу психологическую, смотреть, какое впечатление это на него (ребенка – прим. ред.) это произвело».

Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребенка в центре Москвы. На странице в Facebook Анна Кузнецова написала: «Я, конечно, понимаю, что полицейский – не аниматор. Но это же ребенок».

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о начале проверки по факту задержания ребенка за чтение стихов. «В ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции», – говорится в сообщении. «Результаты проверки будут доведены до общественности», – пообещали в столичном главке полиции.

Москва, Светлана Петрова

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