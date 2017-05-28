Мачехе задержанного в Москве мальчика грозит арест за неповиновение полиции / Детский омбудсмен: делать выводы об инциденте преждевременно

Публикации за 28.05.17

Полиция cоставила административный протокол на мачеху мальчика, задержанного во время чтения стихов в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Женщине грозит до 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским. В ведомстве опровергли сообщения в СМИ об аннулировании административного протокола в отношении отца ребенка.

В отношении жены отца мальчика составлен протокол жены по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Фигурантке грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В полицейском главке также сообщили, что информация в СМИ об отмене протокола на отца мальчика не соответствует действительности.

«Ранее в СМИ появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», – говорится в сообщении полиции.

Напомним, в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее адвокат Татьяна Соломина сообщила, что полиция извинилась перед отцом мальчика и аннулировала составленный на него протокол.

Напомним, читавший стихи Шекспира 10-летний мальчик был задержан рядом с Арбатом вечером 26 мая. По версии полицейских, ребенок занимался попрошайничеством. Правоохранителям пыталась помешать женщина, которая, как выяснилось позже, является мачехой школьника. Она представилась соседкой ребенка и потребовала отдать его ей. После отказа сотрудников полиции мачеха начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая внимание прохожих. Правоохранители посадили ребенка в служебный автомобиль и отвезли в ОВД «Арбат». Когда туда приехал его отец, ему вернули сына. Инцидент получил большой общественный резонанс. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в этой истории. Она сообщила, что выводы по ситуации с задержанием мальчика в центре Москвы делать рано. «Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев», – говорится на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Кузнецова отметила, что каждый взрослый человек, «не говоря уже о взрослых в погонах», «должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком: своим или чужим». Омбудсмен подчеркнула, что главное сейчас – разобраться в причинах, по которым мальчик в принципе оказался в такой ситуации: на улице, без сопровождения родителей, тем более, если подтвердится, что ребенок занимался попрошайничеством.

«В настоящее время наша задача – убедиться, что безопасности ребенка ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать», – указала Кузнецова. «Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво», – заявила она.

Москва, Светлана Петрова

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