«Задержанный ребенок сказал, что собирает деньги» / Официальное заявление полиции Москвы по поводу инцидента с читавшим стихи мальчиком

Публикации за 27.05.17

В Главном управлении МВД РФ по Москве официально прокомментировали инцидент с задержанием ребенка в центре Москвы. Как отметили в полиции, задержанный во время чтения стихов мальчик попрошайничал.

По информации ведомства, «26 мая около 19 часов 40 минут сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин». Мальчик пояснил, что он «занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей». Полицейские приняли решение доставить несовершеннолетнего в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей.

Однако в том момент, когда сотрудники полиции усаживали ребенка в служебный автомобиль, к ним подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика, и попросила передать мальчика ей, что было бы незаконно, пояснили с полиции. «Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона», – говорится в сообщении столичного полицейского главка.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что «ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством».

Около 22 часов мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции, сообщили в полиции. В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В полиции также заявили, что по факту действий полицейских при задержании проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности.

Ранее СМИ сообщали, что ребенок читал на улице стихи, а его мачеха примерно в 20-25 метрах от него читала книгу. Отец ребенка утверждает, что ребенок упражнялся в актерском мастерстве и не пытался заработать на своем выступлении. Также сообщалось, что полиция извинилась перед отцом мальчика, а административный протокол будет аннулирован.

Помимо полиции, инцидентом с задержанием ребенка занялись детский омбудсмен Анна Кузнецова и столичное управление Следственного комитета РФ.

Москва, Светлана Петрова

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