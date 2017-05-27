СКР проводит проверку после инцидента с задержанием мальчика в центре Москвы / Следователи оценят действия полицейских и родителей ребенка

Публикации за 27.05.17

Столичное управление Следственного комитета РФ проводит проверку в связи с задержанием мальчика, читавшего стихи в центре Москвы.

По информации СКР, вечером 26 мая сотрудники полиции отдела ОМВД по району Арбат доставили ребенка в отдел полиции. По предварительным данным, мальчик находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. «Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователи изучают видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям правоохранителям, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в ее действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Также следствие обращает внимание, что «информация о происшествии, распространенная в СМИ, в том числе заинтересованными лицами, является преждевременной и может быть необъективной», отмечается в сообщении. «Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий», – указывает СКР.

Ранее полиция Центрального административного округа Москвы начала проверка инцидента с задержанием ребенка. По данным правоохранителей, сотрудники полиции на улице Воздвиженка заметили 10-летнего ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей. Ситацией также заинтересовалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она пообещала разобраться с задержанием школьника.

По данным СМИ, ребенок читал на улице стихи. В полиции родителям заявили, что забрали мальчика за попрошайничество. Однако его отец утверждает, что ребенок упражнялся в актерском мастерстве и не пытался заработать на своем выступлении.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.05.17

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