Массовое убийство под Тверью: мужчина застрелил восемь человек Стрелок задержан

В Тверской области бытовая ссора закончилась убийством двух женщин и шести мужчин. Подозреваемый арестован. Расследование дела передано в Главное следственное управление СКР.

По данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября». В ходе мероприятия вспыхнул конфликт, один из участников ссоры взял дома оружие и расстрелял своих обидчиков. В результате нападения погибли две женщины и шестеро мужчин.

Убийцу удалось задержать, им оказался житель Москвы. В настоящее время он находится под стражей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по п. а, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступление Главному следственному управлению СК РФ. На место происшествия направлена бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Тверь, Зоя Осколкова

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