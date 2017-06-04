Девятую жертву массового убийства под Тверью нашли в багажнике

Следственный комитет России уточнил данные по погибшим в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Тело еще одной женщины было найдено в багажнике машины, припаркованной у дома, где произошло массовое убийство.

По версии следствия, бытовой конфликт произошел в ночь на 4 июня, главный подозреваемый, житель Москвы 1972 года рождения, в компании друзей распивал спиртное. Затем мужчина уехал домой, вернувшись с охотничьим ружьем, он расстрелял своих обидчиков, в результате его жертвами стали четыре женщины и пятеро мужчин.

Ранее сообщалось о восьми погибших. «В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», – сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти.

Подозреваемый в убийстве задержан. Сообщается, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

По словам официального представителя УМВД по региону Вадима Левшина, мужчина ранее не был судим, а принадлежащее ему орудие преступления – 12-калиберный карабин «Тайга», зарегистрирован в установленном порядке, передает RT.

Уголовное дело возбуждено по п. а, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследованием убийства по поручению главы СК Александра Бастрыкина занимается Главное следственное управление СК РФ.

Тверь, Зоя Осколкова

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