Установлены личности жертв массового убийства под Тверью / Среди погибших 92-летняя женщина

Полицейские установили личности людей, ставших жертвами стрелка в поселке Редкино в Тверской области. 45-летний Сергей Егоров в результате бытового конфликта во время застолья застрелил из ружья девять человек.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин уточнил, что среди убитых была 92-летняя женщина. По словам Марины Лобановой, председателя садового товарищества «50 лет Октября», где произошла трагедия, пожилая женщина была бабушкой хозяина дачи Соловьева, погибли также сам Соловьев, и их друзья, муж и жена Смирновы.

Ранее стало известно, что причиной ссоры стали насмешки со стороны дачников в отношении Сергея Егорова, в частности, участники застолья не поверили рассказам мужчины о его службе в армии, хотя он сам утверждал, что был десантником. «Никто он – ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать», – цитирует Левшина РИА «Новости».

Слова приятелей задели Егорова, он съездил домой за ружьем «Сайга», а вернувшись, расстрелял хозяев дома и свидетелей. Сначала правоохранители сообщили о восьми жертвах стрелка, тело девятой было обнаружено в багажнике машины у дома. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», – сообщил Левшин.

Спастись удалось 21-летней девушке, та спряталась в доме и позвонила в полицию. Позже она дала показания.

Отмечается, что при задержании Егоров не оказывал сопротивления, так как был сильно пьян. Выяснилось, что он проживал в Москве, официально не работал, перебивался разовыми заработками в качестве электрика.

Нападавший имел разрешение на оружие, однако хранил его у себя на даче с нарушением требований, установленных российским законодательством. В Росгвардии отметили, что планируют ужесточить проверку владельцев огнестрельного оружия, выезжающих на лето за город.

Уголовное дело возбуждено по ч. а п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц). Расследованием убийства по поручению главы СК Александра Бастрыкина занимается Главное следственное управление СК РФ.

Тверь, Зоя Осколкова

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