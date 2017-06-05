Понедельник, 5 июня 2017, 13:12 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Кузбасский шахтер устроил поножовщину в автобусе Один человек погиб, четверо получили ранения

Кузбасский шахтер устроил поножовщину в автобусе / Один человек погиб, четверо получили ранения

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вчера вечером, 4 июня, подозреваемый возвращался с коллегами с работы на служебном автобусе шахты «Талдинская». Мужчины употребляли спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, завозя его первым к месту жительства.

В ответ на это шахтер достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил 34-летний коллега, который постарался удержать злоумышленника. Тогда дебошир ударил его ножом в грудь. Остальные горняки попытались помочь потерпевшему, но мужчина стал наносить ранения и им.

Водитель остановил автобус и вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Подозреваемый тем временем скрылся. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, получившего удар ножом в грудь, еще четыре человека с легкими ножевыми ранениями были госпитализированы.

Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких часов. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка всем действиям подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 05.06.17

В Петербурге автобус врезался в грузовик: 11 раненых. / В Омской области велосипедиста убила молния. / «Глушилки» сотовой связи во время ЕГЭ приводят к сбою работы таксистов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

Директор библиотеки украинской литературы получила четыре года условно

Екатеринбург /

В Академическом обнаружен труп женщины, предположительно, выпавшей с балкона

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

Здоровье /

Оптимизация в действии: доступность бесплатной медицины в России снизилась, считают врачи

Екатеринбург /

Подростков заставят писать в школьные газеты, чтобы не отвлекались на митинги

Москва /

Москвичей вновь ожидает гроза и сильный ветер
Все новости