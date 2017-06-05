Кузбасский шахтер устроил поножовщину в автобусе Один человек погиб, четверо получили ранения

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вчера вечером, 4 июня, подозреваемый возвращался с коллегами с работы на служебном автобусе шахты «Талдинская». Мужчины употребляли спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, завозя его первым к месту жительства.

В ответ на это шахтер достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил 34-летний коллега, который постарался удержать злоумышленника. Тогда дебошир ударил его ножом в грудь. Остальные горняки попытались помочь потерпевшему, но мужчина стал наносить ранения и им.

Водитель остановил автобус и вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Подозреваемый тем временем скрылся. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, получившего удар ножом в грудь, еще четыре человека с легкими ножевыми ранениями были госпитализированы.

Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких часов. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка всем действиям подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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