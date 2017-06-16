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Скандалы и происшествия

На границе с Польшей задержали украинку, перевозившую в чемодане ребенка

На границе с Польшей задержали украинку, перевозившую в чемодане ребенка

Польские пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась вывезти в чемодане своего 8-летнего сына. Это вторая попытка женщины переправить через границу ребенка без необходимых документов.

По информации отделения пограничной службы в Перемышле, таможенники нашли в чемодане одной из пассажирок поезда Киев-Перемышль 8-летнего мальчика. Выяснилось, что мать пыталась нелегально провезти ребенка в Польшу, сообщает «Польское агентство печати».

Несколькими днями ранее эта же женщина хотела воспользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом и выехать в Польшу с сыном. У ребенка не оказалось необходимых документов. Тогда нарушительницу задержали и выписали штраф в размере 200 злотых.

Киев, Зоя Осколкова

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