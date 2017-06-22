В Париже ограбили главу делегации «Рособоронэкспорта»

Разбойное нападение совершено на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева в Париже. Россиянин получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Четверо подозреваемых задержаны.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), инцидент произошел вечером 20 июня. Корнев ехал в автомобиле, на выезде из тоннеля грабители разбили стекло, ударили чиновника и украли сумку у водителя-женщины, которая попыталась догнать нападавших, но также подверглась насилию. Ее спасли подоспевшие к месту происшествия полицейские, передает «Интерфакс».

Сергей Корнев получил незначительные травмы, в основном синяки и ссадины, здоровью россиянина ничего не угрожает, госпитализация не потребовалась. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, мужчине удалось сохранить при себе паспорт и документы.

Французская полиция продолжает расследование инцидента. По подозрению в нападении на российского гражданина задержаны четверо подозреваемых. Посольство России находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

Делегация «Рособоронэкспорта» во Франции принимает участие в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит с 19 по 25 июня.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 22.06.17

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