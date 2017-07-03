Во Франции неизвестные атаковали людей у мечети, есть пострадавшие

На юго-востоке Франции двое мужчин открыли стрельбу по людям, выходящим из мечети. По предварительным данным, пострадали до восьми человек. Нападающим удалось скрыться.

Инцидент произошел в коммуне Авиньон департамента Воклюз в воскресенье вечером. Двое мужчин подъехали к мечети на автомобиле и открыли огонь из ружья и пистолета, сообщает газета La Provence. Злоумышленники скрывали свои лица под масками, а затем скрылись с места происшествия.

Различные ранения получили, по разным данным, от пяти до восьми человек, в том числе семилетний ребенок, который находился в 50 метрах от места атаки.

В настоящее время полицейские не считают случившееся террористическим актом. Предположительно, причиной стрельбы мог стать личный конфликт молодых людей.

Париж, Зоя Осколкова

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