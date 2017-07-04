Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» не может ходить и просит о помощи

Популярный певец 90-х Евгений Осин сообщил, что у него отказали ноги из-за проблем с позвоночником, а денег на лечение нет, сломанное плечо не позволяет держать гитару и зарабатывать выступлениями. Бывшая жена и дочь отвернулись от Осина, поэтому он вынужден обратиться за помощью к поклонникам.

52-летний Евгений Осин рассказал о проблемах со здоровьем. «Две недели назад у меня отказали нижние конечности. Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце», – сообщил певец в интервью журналу о знаменитостях «СтарХит».

По словам Осина, ему требуется несколько операций. Врачи оценили лечение в 60 тысяч рублей. Кроме того, артисту понадобится инвалидное кресло и костыли на время реабилитации.

Заработать денег сам Осин не в состоянии. «Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось», – поделился музыкант.

Известно, что супруга Наталья ушла от артиста больше 10 лет назад, забрав дочь Агнию. По некоторым данным, Осин злоупотреблял алкоголем, что и стало причиной разрыва. Сам певец признался, что завязал со спиртным, чтобы наладить отношения с близкими, выплатил алименты и сейчас общается с дочерью по интернету.

Евгений Осин прославился в 1990-х годах. Вся страна подпевала его хитам «Плачет девушка в автомате», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Не верю», «Восьмое марта». В настоящее время певец проживает в Москве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.07.17

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