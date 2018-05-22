Певец Евгений Осин сломал четыре пальца, катаясь на новом мотоцикле

Исполнитель музыкальных хитов 90-х Евгений Осин попал в аварию. Певец не справился с управлением мотоциклом, когда ехал ставить его на учет в ГИБДД.

Осин недавно приобрел мотоцикл и записался на регистрацию, однако по дороге в ГИБДД случайно уронил транспортное средство себе на ногу. Музыкант сообщил, что сломал четыре пальца на ноге и теперь вынужден носить гипс.

«Я отказался от госпитализации, я поехал ставить на учет мотоцикл, погрузил его в мотоэвакуатор, и в ГИБДД поставил на учет. На мотоэвакуаторе привез его назад и поставил в гараж», – рассказал Осин РЕН ТВ.

Пользователи предположили, что певец, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Но очевидцы произошедшего заверили журналистов, что Осин был трезв.

Ранее Евгений заставил волноваться за себя всю страну. Прошлым летом стало известно, что певец еле ходит из-за проблем со здоровьем, вызванных алкоголизмом. Затем музыкант куда-то пропал, но позже выяснилось, что он находится в реабилитационном центре.

Евгений Осин прославился в 1990-х годах. Вся страна подпевала его хитам «Плачет девушка в автомате», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Не верю», «Восьмое марта».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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