«Как бросил пить, так сразу начал калечиться»: Осин пожаловался на трудности трезвой жизни

Певец Евгений Осин находится в больнице с переломом руки. Не так давно артист прошел курс лечения от алкоголизма, однако, по его словам, избавление от зависимости только осложнило его жизнь.

Осин получил очередную травму во время съемок экстремальной передачи, пишет StarHit. Певец на мотоцикле врезался в трактор, медики диагностировали перелом руки со смещением и установили аппарат Илизарова. Ранее Евгений сломал четыре пальца, когда ехал в ГИБДД регистрировать свой новенький мотоцикл. Как уверяют очевидцы и сам музыкант, во время происшествия он был трезв.

Осин пожаловался на отсутствие должного ухода в больнице. Вот уже две недели он находится на лечении, но лучше ему не стало. У певца сложилось впечатление, что врачи о нем и его соседях по палате попросту забыли.

Евгений возлагает вину за то, что часто травмируется на трезвый образ жизни, который он ведет с недавнего времени. «Как бросил пить, так сразу начал калечиться, – отметил Осин. – Раньше море было по колено, а теперь, куда ни пойду, обязательно что-нибудь вывихну».

Впрочем, несмотря на трудности, певец собирается возродить свою музыкальную карьеру. Ранее стало известно, что 53-летний исполнитель собирается представить новый клип на композицию «Любимая».

Прошлым летом стало известно, что певец еле ходит из-за проблем со здоровьем, вызванных алкоголизмом. Затем музыкант куда-то пропал, но позже выяснилось, что он находится в реабилитационном центре.

Евгений Осин прославился в 1990-х годах. Вся страна подпевала его хитам «Плачет девушка в автомате», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Не верю», «Восьмое марта». В настоящее время певец проживает в Москве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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