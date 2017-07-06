В Омской области подросток и его отец убили трех человек

В Омске следователи и полицейские в течение двух суток сумели раскрыть неочевидное убийство троих жителей Павлоградского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения троих местных жителей по статье «убийство» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Там также сообщили, что родственники жителей села Милоградовка, а также 42-летнего жителя соседнего села обратились 3 июля в полицию с заявлением о пропаже мужчин. По их словам, 1 июля они уехали в неизвестном направлении и пропали. На следующий день в лесополосе около села Явлено-Покровка в кювете был обнаружен автомобиль 33-летнего пропавшего мужчины, на котором он вместе с 21-летним и 29-летним приятелями уехали.

В результате поисковых мероприятий 4 июля в лесополосе были обнаружены тела пропавших мужчин из села Милоградовка с телесными повреждениями, характерными для насильственной смерти. Благодаря правильно выбранной тактики оперативных мероприятий и следственных действий и грамотно проведенных следователем допросов свидетелей была установлена причастность к убийству 42-летнего знакомого потерпевших, о розыске которого заявили его родственники, а также его 17-летнего сына. Вечером 5 июля подозреваемые были задержаны.

По версии следствия, 42-летний подозреваемый, у которого ранее были конфликты с потерпевшими, пригласил их на пикник, чтобы пожарить шашлыки и выпить за мировую. На двух автомобилях мужчины приехали на территорию ипподрома недалеко от р.п. Павлоградка. По версии следствия, во время застолья подозреваемый вместе со своим несовершеннолетним сыном нанесли двум сидевшим за столом потерпевшим и третьему – спавшему в автомобиле мужчине ножевые и огнестрельные ранения. После убийства они загрузили тела в автомобиль, отъехали на 15 км дальше в лес, где спрятали их, а автомобиль отогнали в другое безлюдное место, после чего скрылись.

Расследование продолжается. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 06.07.17

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