Прокуратура проверит законность повышения зарплат красноярских депутатов в 2 раза

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин поручил надзорному ведомству проверить законность решения депутатов краевого заксобрания о повышении зарплат себе и региональным чиновникам в 2 раза. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщал «Новый День», депутаты краевого парламента на последней перед каникулами сессии 8 июня по инициативе коллег из фракции «Единая Россия» проголосовали за повышение вдвое зарплат депутатов заксобрания и правительственных чиновников – со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом предусмотрен особый порядок вступления в силу изменений – лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет, но они пока не утверждены. Документ немедленно утвердил губернатор Виктор Толоконский. Он назвал оправданным повышение зарплаты госслужащим, заявив, что жалованье у госслужащих в крае «одно из самых низких в России».

Как отметили в прокуратуре, «принятый краевой закон предусматривает повышение оплаты труда лицам, замещающим государственные должности Красноярского края, к которым, в том числе, относятся губернатор края, председатель правительства края, председатель Законодательного Собрания края, их заместители, министры края, председатели комитетов Законодательного Собрания края, депутаты Законодательного Собрания края, осуществляющие свои полномочия на постоянной оплачиваемой основе, председатель, аудиторы Счетной палаты края, председатель Избирательной комиссии края, его заместитель, секретарь Избирательной комиссии края».

Краевая прокуратура проверит «соблюдение требований бюджетного законодательства РФ органами государственной власти края при формировании расходов краевого бюджета». Согласно Бюджетному кодексу РФ, увеличение расходов, в том числе ассигнований на зарплату, может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета», пояснили в ведомстве.

Решение народных избранников вызвало едкую реакцию со стороны местных журналистов: ведущий красноярской телекомпании ТВК в прямом эфире «поздравил» депутатов с повышением зарплаты, назвав их «красавцами», и поаплодировал им вместе с другими сотрудниками телеканала, находившихся в студии.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 12.07.17

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