«Просто красавцы!»: красноярские депутаты удвоили свою зарплату за счет врачей и библиотекарей Губернатор оправдал решение заксобрания: «Жалованье у них очень маленькое»

Депутаты заксобрания Красноярского края вместо повышения зарплаты работникам бюджетной сферы увеличили заработную плату себе в два раза – до 200 тысяч рублей. Инициаторами изменений стали депутаты из «Единой России», сообщил источник в региональном парламенте. Губернатор Виктор Толоконский счел оправданным повышение зарплаты региональным депутатам: мол, жалованье у госслужащих в Красноярском крае «одно из самых низких в России». Решение народных избранников вызвало язвительную реакцию со стороны местных журналистов: ведущий одной из красноярских телекомпаний в прямом эфире «поздравил» депутатов с повышением зарплаты и поаплодировал им вместе с другими сотрудниками телеканала, находившихся в студии.

Депутаты одобрили законопроект, согласно которому с учетом всех надбавок они будут получать почти по 200 тысяч рублей ежемесячно вместо прежних 100 тысяч. Документ уже подписал глава края Виктор Толоконский, сообщает телекомпания ТВК.

Депутат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков рассказал журналистам, что этот вопрос на последней сессии перед каникулами рассматривался в самом конце, когда обычно не затрагиваются важные темы. «Мы обсуждали эту законодательную инициативу на комитете, но она касалась не депутатов, а госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей и так далее, – сообщил парламентария. – А произошла вот такая подмена понятий».

Депутат от ЛДПР Денис Притуляк уточнил, что инициатива принадлежит депутатам от «Единой России». По его словам, этот закон «прошел там как-то непонятно вообще».

Один из депутатов заксобрания подтвердил РИА «Новости», что в первоначальном виде принятый законопроект не предполагал повышения зарплаты, но прямо перед сессией в документ были внесены изменения, инициатором которых стала группа парламентариев из «Единой России». При этом, по его словам, многие парламентарии голосовали за проект закона, который видели до сессии. Впрочем, собеседник агентства указал, что «само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет, однако они пока не приняты». Примечательно, что принимать эти поправки предстоит тем самым депутатам.

Надо отметить, утвержденный документ вызвал бурное обсуждение в интернете и СМИ. Так ведущий телеканала ТВК Александр Смол в эфире утренней программы «поздравил» депутатов с повышением жалованья и поаплодировал им вместе с коллегами. Он отметил, что «это круто: куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату». «Ребята, вы просто красавцы!», – заметил журналист, «поблагодарив» депутатов за достойный труд. Также журналист обратил внимание на «молниеносную» реакцию главы края Виктора Толоконского, который подписал решение в тот же день, когда его утвердили депутаты.

Между тем, по данным «Красноярскстата» за I квартал 2017 года, средняя зарплата в регионе равнялась 37 387,5 рублям. Средняя зарплата в области здравоохранения и социальных услуг в апреле составила 28 556,4 рублей.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 11.07.17

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