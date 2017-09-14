В Турции нашли тело российского туриста

Мертвого россиянина Андрея Огородникова обнаружили в поселке Ореншехир на востоке Турции. Решается вопрос об отправке тела туриста в Россию.

По словам дежурного дипломата генконсульства РФ в Анталье, тело 27-летнего мужчины 11 сентября нашли повешенным в сквере неподалеку от отеля, где он проживал. При себе у россиянина были ключи от номера, передает РБК.

В дипмиссию об инциденте сообщил туроператор Coral Travel, а затем правоохранительные органы Турции, которые ведут расследование по факту смерти российского туриста.

Сотрудники посольства связались с родственниками погибшего, он путешествовал один. В настоящее время решается вопрос об отправке тела в Россию.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

Анталья. Другие новости 14.09.17

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