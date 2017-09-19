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Скандалы и происшествия

В Казахстане внедорожник сбил верблюда, пять человек погибли

В Казахстане внедорожник сбил верблюда, пять человек погибли

В Алма-Атинской области Казахстана внедорожник выехал на закрытую часть недостроенной трассы и столкнулся с верблюдом. В результате четыре человека погибли на месте, пятый скончался в больнице.

По данным областного департамента внутренних дел, авария произошла на участке автодороги «Западная Европа – Западный Китай» в ночь на вторник. За рулем была 43-летняя женщина, после столкновения она и три пассажира погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Верблюд также получил смертельные травмы. Правоохранители устанавливают личность владельца животного.

Отмечается, что автомобиль двигался по участку трассы, строительство которой не завершено. По факту смертельной аварии начато уголовное расследование.

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

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