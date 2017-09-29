Террористы устроили взрыв в Кабуле с помощью барана-смертника

В столице Афганистана прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.

По словам очевидцев, экстремисты устроили взрыв при помощи бомбы, прикрепленной к телу овцы. Взрывное устройство привели в действие дистанционно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Накануне в Кабуле взорвался полицейский автомобиль. Установлено, что бомбу злоумышленники прикрепили к машине правоохранителей магнитом. В результате три человека погибли, 16 госпитализированы.

Кабул, Служба информации РИА «Новый День»

Кабул. Другие новости 29.09.17

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