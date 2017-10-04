Родные и сослуживцы узнали в пленниках ИГ экс-десантника и донского казака. Кремль: если они россияне, то мы позаботимся

Одного из плененных в Сирии террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) россиян опознали на выложенном экстремистами видео его брат и родители. Второго захваченного в плен российского гражданина – казака – узнали представители войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское». Сослуживцы плененного казака уже заявили о готовности собрать выкуп за товарища.

Ранее информагентство Amaq, связанное с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), разместило ролик, на котором двое мужчин говорят по-русски и называют себя российскими военнослужащими. На записи мужчины говорят по-русски, один из них называет себя Романом Заболотным и сообщает, что якобы был взят в плен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Он говорит, что второго мужчину зовут Григорий Сурканов. На лице одного из них видны следы побоев. В Минобороны России данные о пленении российских солдат в Сирии опровергли. Эксперты полагают, что пленные бойцы воевали в составе одной из частных военных компаний (ЧВК).

Родной брат одного из захваченных в Сирии россиянин Григория Цуркану (в СМИ называют разные фамилии пленника – Сурканов или Цурканов) Роман Цуркану подтвердил радиостанции Business FM, что на видео террористов его брат – Цуркану Григорий Михайлович 1978 года рождения. Мать и отец также подтвердили журналистам личность сына.

По словам Романа Цуркану, его брат – бывший военнослужащий Минобороны, служил в ВДВ, в разведке, у него двое детей. Он добавил, что Григорий Цуркану неоднократно бывал в Сирии в составе частных военных компаний (ЧВК). Он ездил туда «или в 2012-м или в 2013 году», а в нынешней командировке находился с мая этого года, рассказал брат плененного россиянина, добавив, что родители отговаривали сына от поездки. Сейчас родители, по его словам, убиты горем.

Ранее сообщалось, что в домодедовском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» нашли сходство со своим захваченном в Сирии коллегой Григорием Цуркану, но не стали утверждать, что это член их организации.

Что касается второго захваченного в Сирии россиянина – казака Романа Заболотного из Ростовской области, его личность уже подтвердили сослуживцы из войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское». «Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой, – приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы казачьей организации. – Для них публикация такого видео стала шоком».

Пресс-секретарь казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Людмила Бондарь, в свою очередь, в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что в настоящее время «замы атамана и атаман решают вопрос, на кого нужно выйти, чтобы узнать судьбу (плененного сослуживца) или дальнейшие действия». «Если это выкуп, значит, нужно деньги собирать», – отметила она, добавив, что казаки морально поддерживают семью Заболотного: «Вчера были у родителей, беседовали».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов ориентироваться «в первую очередь на соответствующее заявление по линии министерства обороны». Если подтвердится, что двое захваченных террористами мужчин – граждане России, то в Кремле пообещали позаботиться о пленниках. «В Москве озабочены судьбой этих граждан, в случае, если они являются гражданами России», – заявил Песков.

Между тем в соцсетях появились сведения о том, что пленников террористов уже якобы казнили, однако никаких доказательств не приводится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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