Депутат: один из российских пленников ИГ казнен, судьба второго неизвестна

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил о казни одного из попавших в Сирии в плен к террористам запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» россиян. Речь идет о донском казаке Романе Заболотном, сообщил народный избранник «Дождю», ссылаясь на собственные источники.

«Узнал об этом из надежных проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы, – заявил в эфире телеканала Котляров. – Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (позывной Романа Заболотного. – прим. ред.)». По его словам, движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса. «По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области», – рассказал депутат.

Котляров отказался отвечать на вопрос, ведутся ли с боевиками ИГ (запрещена в РФ) переговоры о плененных россиянах, сославшись на то, что это закрытая информация.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 3 октября, связанное с террористами информагентство Amaq опубликовало видео, на котором двое мужчин говорят по-русски и называют себя российскими военнослужащими. Один из них представился Романом Заболотным и сообщил, что якобы был взят в плен при контрнаступлении ИГ (запрещена в РФ) в районе сирийского поселка Шуля неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Он добавил, что второго мужчину зовут Григорий Цуркану из Домодедовского района Подмосковья. На лице одного из пленников видны следы побоев. В Минобороны России данные о пленении российских солдат в Сирии опровергли. Эксперты полагают, что пленные бойцы воевали в составе одной из частных военных компаний (ЧВК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позаботиться о пленниках, если подтвердится, что они являются гражданами России.

Отметим, что Григория Цуркану, бывшего десантника, опознали на выложенном экстремистами видео его брат и родители. Второго захваченного в плен россиянина – казака – узнали представители войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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