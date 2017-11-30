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Четверг, 30 ноября 2017, 13:39 мск

Общество

Захваченные в плен боевиками ИГ россияне могут быть живы

Захваченные в плен боевиками ИГ россияне могут быть живы
Фото: Amaq

Роман Заболотный и Григорий Цуркану, захваченные в плен запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», могли остаться в живых. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по СНГ, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» Виктор Водолацкий.

По его словам, есть не подтвержденные документами данные о том, что в плену к игиловцев находятся шесть человек, в том числе двое россиян – Цуркану и Заболотный, пишет РБК. В настоящее время ведутся переговоры о передаче этих пленных сирийской армии. «По последней информации, они находятся на границе Сирии и Ирака», – добавил Водолацкий.

В начале октября депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил о казни одного из попавших в Сирии в плен к террористам запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» россиян. Речь шла о Романе Заболотном, о втором пленном данных не было. Тогда Котляров отказался отвечать на вопрос, ведутся ли с боевиками ИГ (запрещена в РФ) переговоры о плененных россиянах, сославшись на то, что это закрытая информация.

Напомним, 3 октября, связанное с террористами информагентство Amaq опубликовало видео, на котором двое мужчин говорят по-русски и называют себя российскими военнослужащими. Один из них представился Романом Заболотным и сообщил, что якобы был взят в плен при контрнаступлении ИГ (запрещена в РФ) в районе сирийского поселка Шуля неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Он добавил, что второго мужчину зовут Григорий Цуркану из Домодедовского района Подмосковья. Григория Цуркану, бывшего десантника, опознали на выложенном экстремистами видео его брат и родители. Второго захваченного в плен россиянина – казака – узнали представители войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское».

В Минобороны России данные о пленении российских солдат в Сирии опровергли. Эксперты полагают, что пленные бойцы воевали в составе одной из частных военных компаний (ЧВК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позаботится о пленниках, если подтвердится, что они являются гражданами России.

Москва, Зоя Осколкова

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