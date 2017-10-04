В плененных террористами россиянах опознали казака и бойца подмосковного «Боевого братства» / Минобороны отрицает их принадлежность к российским войскам

Информагентство Amaq, связанное с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), опубликовало видео, на котором двое мужчин говорят по-русски и называют себя российскими военнослужащими. Эксперты считают, что пленные бойцы воевали в составе одной из частных военных компаний (ЧВК). В Минобороны данные о пленении российских солдат в Сирии опровергли.
В ролике один из мужчин утверждает, что он Роман Васильевич Заболотный, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. По его словам, рядом с ним сидит Григорий Михайлович Сурканов (или Цурканов), 1978 года рождения из Домодедовского района. Они якобы попали в плен при контрнаступлении «Исламского государства» (запрещена в России) в районе населенного пункта Шоуля неподалеку от города Дейр-эз-Зор в Сирии.
Предположительно, Заболотный является членом общества «Всевеликое войско Донское», об этом рассказал РБК начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков. «Действительно похож, но мы общались два года назад», – заявил Василенков, посмотрев видеозапись террористов.
Второй мужчина на видео, вероятно, является членом московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». «Я видел это видео, но не уверен, что это действительно тот человек, которого я знаю под этой фамилией (Цурканов – прим. ред.). Я бы не стал утверждать со стопроцентной уверенностью, что это член нашей организации, но, конечно, похож», – сказал представитель домодедовского отделения «Боевого братства». «Когда мы виделись в мае, то он не сообщал, что собирается ехать в Сирию. Мы же сами никого не посылали», – добавил собеседник.
По словам экспертов, плененные россияне могут быть участниками ЧВК. В пользу этой версии говорит возраст захваченных в плен мужчин, кадровые офицеры Минобороны в таких годах в атаку не ходят. Кроме того, личному составу российских войск запрещено носить бороду, отпускать растительность на лице разрешается только особым распоряжением вышестоящего начальства.
Мнение о том, что пленные «российские солдаты» могут быть наемниками, высказал и основатель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «Наш опыт наблюдения за ходом конфликта показывает, что в такие бои первыми в бой идут наемники ЧВК Вагнера. Мы считаем, что это целенаправленная тактика Минобороны России: посылая в наиболее тяжелые бои наемников, мы избегаем серьезных потерь среди личного состава, а поэтому поддерживается имидж успешной операции», – объяснил глава CIT.
Тем временем, в Минобороны опровергли принадлежность плененных мужчин к российским военнослужащим. «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было,– говорится в заявлении военного ведомства.– Все военнослужащие вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 04.10.17
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