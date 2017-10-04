В плененных террористами россиянах опознали казака и бойца подмосковного «Боевого братства» / Минобороны отрицает их принадлежность к российским войскам

Информагентство Amaq, связанное с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), опубликовало видео, на котором двое мужчин говорят по-русски и называют себя российскими военнослужащими. Эксперты считают, что пленные бойцы воевали в составе одной из частных военных компаний (ЧВК). В Минобороны данные о пленении российских солдат в Сирии опровергли.

В ролике один из мужчин утверждает, что он Роман Васильевич Заболотный, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. По его словам, рядом с ним сидит Григорий Михайлович Сурканов (или Цурканов), 1978 года рождения из Домодедовского района. Они якобы попали в плен при контрнаступлении «Исламского государства» (запрещена в России) в районе населенного пункта Шоуля неподалеку от города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Предположительно, Заболотный является членом общества «Всевеликое войско Донское», об этом рассказал РБК начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков. «Действительно похож, но мы общались два года назад», – заявил Василенков, посмотрев видеозапись террористов.

Второй мужчина на видео, вероятно, является членом московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». ​«Я видел это видео, но не уверен, что это действительно тот человек, которого я знаю под этой фамилией (Цурканов – прим. ред.). Я бы не стал утверждать со стопроцентной уверенностью, что это член нашей организации, но, конечно, похож», – сказал представитель домодедовского отделения «Боевого братства». «Когда мы виделись в мае, то он не сообщал, что собирается ехать в Сирию. Мы же сами никого не посылали», – добавил собеседник.

По словам экспертов, плененные россияне могут быть участниками ЧВК. В пользу этой версии говорит возраст захваченных в плен мужчин, кадровые офицеры Минобороны в таких годах в атаку не ходят. Кроме того, личному составу российских войск запрещено носить бороду, отпускать растительность на лице разрешается только особым распоряжением вышестоящего начальства.

Мнение о том, что пленные «российские солдаты» могут быть наемниками, высказал и основатель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «Наш опыт наблюдения за ходом конфликта показывает, что в такие бои первыми в бой идут наемники ЧВК Вагнера. Мы считаем, что это целенаправленная тактика Минобороны России: посылая в наиболее тяжелые бои наемников, мы избегаем серьезных потерь среди личного состава, а поэтому поддерживается имидж успешной операции», – объяснил глава CIT.

Тем временем, в Минобороны опровергли принадлежность плененных мужчин к российским военнослужащим. «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было,– говорится в заявлении военного ведомства.– Все военнослужащие вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

Захарова ответила на заявление Латвии о «русском следе» в каталонском референдуме. / В школе Екатеринбурга, где рухнул потолок, прокуратура начала проверку. / Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Свердловской области. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»