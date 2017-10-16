Теракт в столице Сомали унес жизни почти 300 человек

Число погибших в результате теракта в столице Сомали Могадишо выросло до 276 человек. Об этом сообщил министр информации Абдирахман Осман в своем твиттере. По его словам, в результате атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) пострадали около 300 человек.

Начиненный взрывчаткой грузовик был взорван в субботу, 14 октября, на оживленной улице возле гостиницы Safari в столичном районе Ходан. Как отметили правоохранители, целью террористов, скорее всего, был отель.

Отмечалось, что число жертв может увеличиться по мере того, как спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Могадишо, служба информации РИА «Новый День»

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