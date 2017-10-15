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Воскресенье, 15 октября 2017, 19:53 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Страшный теракт в столице Сомали: погибших уже 189, ранены более 200 человек

Страшный теракт в столице Сомали: погибших уже 189, ранены более 200 человек
Фото: skynewsarabia.com

Число жертв взрыва, прогремевшего в столице Сомали Могадишо, достигло 189 человек, более 200 получили ранения, сообщают западные СМИ со ссылкой на медиков.

По данным AP, власти указывают, что это не окончательные данные и количество жертв будет расти, поскольку большинство пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван в субботу, 14 октября, на оживленной улице возле гостиницы в столичном районе Ходан.

Правоохранители расценили произошедшее как теракт. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Власти возложили ответственность за атаку на ячейку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок террористов.

Могадишо, служба информации РИА «Новый День»

Могадишо. Другие новости 15.10.17

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