Страшный теракт в столице Сомали: погибших уже 189, ранены более 200 человек

Число жертв взрыва, прогремевшего в столице Сомали Могадишо, достигло 189 человек, более 200 получили ранения, сообщают западные СМИ со ссылкой на медиков.

По данным AP, власти указывают, что это не окончательные данные и количество жертв будет расти, поскольку большинство пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван в субботу, 14 октября, на оживленной улице возле гостиницы в столичном районе Ходан.

Правоохранители расценили произошедшее как теракт. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Власти возложили ответственность за атаку на ячейку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок террористов.

Могадишо, служба информации РИА «Новый День»

Могадишо. Другие новости 15.10.17

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