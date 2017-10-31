Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в Китае 14-летней модели из Перми

Следственный отдел по Дзержинскому району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки из России, которая работала манекенщицей в Китае.

В настоящее время следователи краевого управления СКР решают вопрос о направлении в правоохранительные органы КНР запроса об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании, передает «Интерфакс». Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следственные мероприятия также проводятся в модельном агентстве в Перми, где обучалась школьница.

Напомним, о гибели девочки стало известно 27 октября. Уроженка Перми Влада Д. отправилась работать в Китай моделью три месяца назад. Внезапно она почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Спустя два дня девочка скончалась.

Ранее медики подозревали, что у россиянки развился менингит. Однако, по последним данным, Влада умерла из-за септикопиемии. Эта болезнь является формой сепсиса, заражения крови. Она привела к отказу жизненно важных органов.

Владелец модельного агентства, который заключил контракт с девочкой, отрицает, что ее недомогание могло быть вызвано переутомлением. По его словам, модель работала не более восьми часов в день, что соответствует нормам, установленным законодательством.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 31.10.17

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