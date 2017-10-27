В Китае скончалась 14-летняя модель из России

В Шанхае скоропостижно скончалась модель из Перми Влада Д. Девочке было всего 14 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал менингит.

Влада улетела покорять китайских дизайнеров одежды три месяца назад. Девушка уже два года работает моделью и это был ее первый заграничный контракт. 25 октября манекенщице стало плохо прямо на подиуме, ее госпитализировали с высокой температурой.

Два дня Влада провела в реанимации, ее подключили к аппаратам жизнеобеспечения, несмотря на усилия врачей, модель скончалась, не приходя в сознание. По предварительным данным, девочка была больна менингитом, об этом сообщила директор модельного агентства Esee, где работала Влада.

В настоящее время к делу подключился Минздрав КНР. Точную причину смерти россиянки специалисты установят по результатам вскрытия, пишет портал 59.ru. Тело девочки будет возращено в Пермь минимум через месяц.

Мать погибшей модели опровергла домыслы о том, что девочка страдала от истощения. По словам работодателя Влады, у девочки была стройная фигура от природы и ей не приходилось голодать.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 27.10.17

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