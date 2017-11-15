В крови погибшей в Китае пермской модели нашли ядовитое вещество

В крови 14-летней российской модели, которая умерла при загадочных обстоятельствах в Шанхае, нашли яд. Специалистам предстоит выяснить, как смертельно опасное вещество попало в организм манекенщицы.

Тело уроженки Перми, которая работала моделью в Китае, доставили в Москву на прошлой неделе. Первые анализы выявили в крови россиянки биологический яд, происхождение которого не известно. Однако теперь стало ясно, что девочку убила не просто инфекция, сообщает Телеграмм-канал Mash со ссылкой на источники.

Яд мог попасть в организм с укусом насекомого, девочка могла принять отраву с пищей, не исключено, что речь идет об убийстве. Выяснить причины трагедии поможет дальнейшая экспертиза.

Напомним, Влада почувствовала себя плохо 25 октября и была госпитализирована в одну из больниц Шанхая, где через два дня, несмотря на усилия медков, она скончалась. Сначала врачи предположили, что девочка умерла от менингита. Затем стало известно, что причиной смерти могла быть форма сепсиса, которая привела к отказу жизненно важных органов. Кроме того, выяснилось, что у модели не было медицинской страховки.

Пермское управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Российские правоохранители обратились за помощью в расследовании к китайским коллегам.

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Москва, Зоя Осколкова

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