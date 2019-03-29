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Пятница, 29 марта 2019, 10:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Китае модель из России попала в реанимацию

В Шанхае 21-летняя Алиса Митрова попала в больницу. У девушки диагностировали бактериальный менингит.

О госпитализации россиянки сообщила ее подруга в социальных сетях. Алиса приехала в Китай из Ростовской области для работы моделью. 25 марта ее положили в реанимацию. Поначалу врачи считали, что у девушки ветрянка, однако затем диагностировали бактериальный менингит.

По словам пресс-атташе Генконсульства России в Шанхае Сергея Смольникова, дипломаты посетили Алису в больнице, а также связались с ее родственниками, передает РИА «Новости». «Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь в этом смысле, которая в рамках наших полномочий и возможностей», – заявил Смольников.

Он также добавил, что в настоящий момент состояние Алисы улучшилось, она пришла в сознание.

Тем временем, близкие Митровой объявили сбор средств на оплату лечения. Оказалось, что страховка девушки не покрывает стоимость услуг китайских врачей.

Как ранее сообщал «Новый День», в 2017 году 14-летняя модель из Перми скончалась в Шанхае. Врачи подозревали, что у девочки развилась менингококковая инфекция. Впоследствии выяснилось, что она умерла из-за септикопиемии. Эта болезнь является формой сепсиса, заражения крови, она привела к отказу жизненно важных органов. Полиорганная недостаточность стала причиной летального исхода.

Шанхай, Служба информации РИА «Новый День»

Шанхай. Другие новости 29.03.19

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