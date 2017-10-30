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Понедельник, 30 октября 2017, 11:28 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

У погибшей в Китае 14-летней российской модели отказали органы

У погибшей в Китае 14-летней российской модели отказали органы

Китайские медики установили причину смерти 14-летней девочки из России, которая приехала работать манекенщицей. Выяснилось, что модель болела септикопиемией, из-за которой у нее отказали несколько жизненно важных органов.

Напомним, о гибели девочки стало известно в пятницу. Уроженка Перми Влада Д. отправилась работать в Китай три месяца назад. Внезапно она почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Спустя два дня девочка скончалась.

Ранее медики подозревали, что у россиянки развился менингит. Однако, по последним данным, Влада умерла из-за септикопиемии, пишет Global Times со ссылкой на отчет китайских врачей. Эта болезнь является формой сепсиса, заражения крови. Она привела к отказу жизненно важных органов.

Детский омбудсмен Перми взял на контроль это дело. Кроме того, проверку проводят СКР и организаторы Недели моды в Шанхае, через неделю после которой погибла россиянка. В свою очередь глава модельного агентства уверяет, что Влада работала в пределах нормы и проблемы со здоровьем не могли возникнуть из-за переутомления.

Пермь, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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