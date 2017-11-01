После гибели 14-летней модели Кузнецова проверит условия работы российских детей в Китае

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена выяснить, на каких условиях работают несовершеннолетние граждане РФ в Китае. Поводом для проверки послужила гибель 14-летней девочки из России, которая работала моделью в Шанхае.

Кузнецова заявила, что с самого начала была в курсе этой истории. В настоящее время следователи выясняют, на каком основании не достигший 14 лет ребенок находился за границей без родителей и без необходимых медицинских документов, пишет «Интерфакс».

«Важный вопрос для нас – сколько еще детей на основании таких же документов с этим же агентством или другим похожим находятся там и, возможно, оказались в подобной ситуации. Мы направили запрос в российское консульство в Шанхае, думаю, в ближайшее время получим ответ», – добавила правозащитница.

Напомним, уроженка Перми Влада Д. отправилась работать в Китай моделью три месяца назад. Внезапно она почувствовала себя плохо и была госпитализирована. 27 октября девочка скончалась. По некоторым данным, у Влады не оказалось медицинской страховки.

Ранее врачи подозревали, что у россиянки развилась менингококковая инфекция. Впоследствии выяснилось, что Влада умерла из-за септикопиемии. Эта болезнь является формой сепсиса, заражения крови, она привела к отказу жизненно важных органов. Полиорганная недостаточность стала причиной летального исхода.

Владелец модельного агентства, который заключил контракт с девочкой, отрицает, что ее недомогание могло быть вызвано переутомлением. По его словам, модель работала не более восьми часов в день, что соответствует нормам, установленным законодательством.

Пермские следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В правоохранительные органы КНР будет направлен запрос об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 01.11.17

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