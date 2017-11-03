Красноярца посадили за убийство погубившего его дочь наркодилера

В Красноярске федеральный судом Октябрьского района вынес приговор 58-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, доказано, что вечером в начале апреля в семье рабочего, проживающего в секционной квартире на территории Октябрьского района его единственная дочь заперлась в ванной и не открывала двери.

Когда дверь выломали, выяснилось, что девушка находится в тяжелом наркотическом опьянении. Прибывшие на вызов врачи скорой медицинской помощи спасли ей жизнь. Однако, на следующий день ситуация повторилась. Но спасти девушку уже не удалось. У нее остался маленький ребенок. Глава семейства тяжело переживал смерть единственной дочери и находился под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации.

В этот же день, узнав, что наркотик дочери продал сосед из комнаты напротив, он взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика одним ударом, попав прямо в сердце. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат труп погибшей от наркотиков молодой женщины, а в другой – труп мужчины, который, по словам соседей, и продал ей смертоносное зелье. Отца, потерявшего дочь, задержали за убийство соседа.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что осужденный не нуждается в применении мер медицинского характера, и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств дела суд первой инстанции усмотрел возможность назначения осужденному наказания с применением ст. 64 УК РФ – ниже низшего предела, определив 3 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.11.17

Суд заморозил 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России». / Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом (ФОТО). / В Подмосковье ребенок пострадал при падении кирпичей разрушенного здания. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»