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NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 09:54 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Москве предотвратили теракт с использованием КамАЗа

В Москве предотвратили теракт с использованием КамАЗа

Весной был задержан уроженец Киргизии, занимавшийся вербовкой в запрещенную в России и других странах мира террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), а также подготовкой теракта возле одной из станций московского метрополитена с использованием грузовика КамАЗ. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, мужчина был задержан в Химках. Сейчас он находится под стражей, по его делу идет следствие. Колокольцев при этом отметил, что российские правоохранители изучают зарубежный опыт противодействия новому виду террориристических атак с использованием автомобиля или ножа. «Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений. Действительно, такие методы уже получили распространение в странах Европы, Израиле. Мы извлекаем уроки из произошедшего», – заявил глава МВД.

Также он отметил, что МВД выявило 150 этнических группировок. «800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной ответственности», – сказал Колокольцев в интервью «Известиям», отвечая на вопрос об оправданности создания подразделения по борьбе с этнической преступностью.

Кроме того, глава МВД сообщил, что работа этого подразделения имеет свои сложности: «Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях».

Москва, Иван Гридин

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