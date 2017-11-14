В Псковской области убили трех человек, в том числе двоих полицейских

В Псковской области совершено убийство двух полицейских и еще одного человека. Их тела были обнаружены в одной из деревень Невельского района, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«Три тела, двое из погибших – полицейские», – приводит РБК слова представителя ведомства. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. В пресс-службе областного следственного управления «Интерфаксу» уточнили, что погибшими полицейскими оказались участковые, которые выехали на вызов по факту семейной ссоры. «По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов», – сказали в ведомстве.

Отметим, что за посягательство на жизнь представителя власти злоумышленнику грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Псков, Иван Гридин

Псков. Другие новости 14.11.17

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