В башкирском лесу прокурор застрелил судью

В Мечетлинском районе Башкирии по факту гибели на охоте мужчины следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что 41-летний мужчина с огнестрельным ранением был госпитализирован в районную больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Как передают местные СМИ, погибший являлся судье районного суда.

Следователи выяснили, что 16 ноября трое местных жителей поехали на автомобиле на охоту в Мечетлинский район. Когда один из мужчин вышел из машины, раздался выстрел. Раненного товарища охотники передали медицинским работникам. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным Ufa1, на охоту отправились три приятеля: судья, 42-летний сотрудник прокуратуры и 53-летний начальник караула пожарной части. Они отправились на «Ниве» пожарного в лес неподалеку от деревни Азикеево Мечетлинского района республики. Мужчины были вооружены ружьями «Сайга», а также имели разрешение на отстрел птицы и косуль.

Заметив потенциальную добычу, товарищи разделились: один из них отправился гнать косуль через лес на дальнюю опушку, а двое других сели в машину и поехали поджидать животных в оговоренном месте. Они остановились и, как и договаривались, из машины выходить не стали. Затем раздался выстрел. Сидевший на заднем сидении мужчина получил ранение плеча и шеи, боковое окно автомобиля было разбито пулей.

Погибший работал в должности судьи межрайонного Белокатайского суда чуть более года назад.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 17.11.17

Юрий Скуратов предложил мировое соглашение журналистке Литвиненко, обвиняемой в клевете. / Полиция Екатеринбурга начала поиски вандалов, разбивших памятную доску Колчаку. / В Екатеринбурге нацболы разбили мемориальную доску Колчаку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»