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Пятница, 1 декабря 2017, 10:11 мск

Скандалы и происшествия

Под Красноярском нашли расчлененные тела мужчины и женщины

Под Красноярском нашли расчлененные тела мужчины и женщины

В Красноярском крае на территории мусоросортировочного завода были обнаружены расчлененные тела двух человек. Жуткая находка была сделана в Березовском районе под Красноярском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В Березовском районе на мусоросортировочном заводе, при осмотре в мусоре были обнаружены расчлененные останки двух человек, принадлежащих мужчине и женщине», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время их личности устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.

Красноярск, Иван Гридин

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