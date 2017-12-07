Ревнивец из Братска получил срок за убийство незнакомца в «собственной» квартире

В Иркутской области житель Братска частично повторил сценарий фильма «Ирония судьбы» за что получил реальный срок. Суд приговорил 25-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за то, что он, спутав дома, убил незнакомца, которого по ошибке принял за любовника жены.

Как сообщили в Падунском районном суде Братска, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибся домом. Он проживал в доме №17 «г», а зашел в дом №17. Услышав за дверью мужской и женский голоса, он решил, что супруга ему изменяет. Дверь открыл 40-летний мужчина, которого осужденный, не раздумывая, ударил ножом. Мужчина от полученного ранения скончался. По словам убийцы, он не поступил бы так, если бы был трезв.

Следователи выяснили, что в домах было аналогичное расположение квартир, а двери ничем не отличались. Убийца осужден по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Братск, Иван Гридин

Братск. Другие новости 07.12.17

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