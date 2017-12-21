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Суббота, 23 декабря 2017, 16:42 мск

Скандалы и происшествия

В Уфе отвергнутый гастарбайтер зарезал в магазине возлюбленную

В Башкирии по факту убийства женщины из ревности возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, сообщение об обнаружении в одном из магазинов Калининского района Уфы тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы вечером 20 декабря.

Сотрудники следственного управления возбудили по данному факту уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Подозреваемым оказался 26-летний гражданин Узбекистана. Следствие считает, что 26-летний иностранец, находясь в одном из магазинов Калининского района города, нанес не менее 17 колото-резаных ранений своей сожительнице из ревности, так как получил отказ продолжать с ним отношения.

От полученных ранений 23-летняя девушка скончалась на месте. А злоумышленник нанес себе колото-резаное ранение в грудь слева, но выжил и был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели произошедшей трагедии. Приняты меры к охране подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает Ufa1 со ссылкой на источник, мужчина любил девушку и хотел на ней жениться. Но так как имел судимость, её родители были против союза. Тогда он и решился на отчаянный шаг.

Уфа, Иван Гридин

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