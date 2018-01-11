«Скоро заявят об атомной бомбе на борту Ту-154»: в Москве ответили на версию о взрыве самолета Качиньского Выводы польской комиссии прокомментировали в СКР и Совфеде

Следственный комитет России отреагировал на заявление Минобороны Польши о взрыве на борту Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года. В ведомстве указали на отсутствие у Варшавы каких-либо данных, подтверждающих заключение комиссии военного ведомства Польши о том, что причиной авиакатастрофы стал именно внутренний взрыв.

«Хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления никто не приводит», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что «версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла».

«К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования», – добавила представитель ведомства.

Ранее комиссия Минобороны Польши по итогам повторного расследования крушения Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, объявила, что самолет был разрушен взрывом. Польская сторона утверждает, что левое крыло лайнера было уничтожено взрывом с несколькими источниками: в самом крыле, предкрылках, а также в центроплане. Ранее предполагалось, что крыло самолета разрушилось от удара о дерево, в ходе повторного расследования эту версию опровергли.

Выводы польской комиссии прокомментировали в Совете Федерации. Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что ее заключение не имеет никакого отношения к расследованию авиакатастрофы по существу, назвав действия Варшавы политиканством.

«Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую… Поэтому принять эти выводы невозможно», – заявил сенатор в комментарии RT. Косачев отметил, что «выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее – политиканством», назвать нельзя. Он добавил, что расследованием должны заниматься профессиональные органы, «абсолютно избавленные от политики».

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь допустил, что еще через несколько лет в Варшаве могут заявить и об атомном взрыве на борту самолета. «Это даже нельзя серьезно обсуждать. Это уже неприлично, – отметил сенатор (цитата по РБК). – Думаю, это политическая борьба внутри Польши».

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, польская комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского самолета, «выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений», передает РИА «Новости».

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях сильного тумана. Лайнер задел деревья, упал и полностью разрушился. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на поминальные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд высокопоставленных польских чиновников. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному МАК в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако польская сторона не согласилась с этими выводами и впоследствии продолжала выдвигать новые версии. Так в 2015 году прокуратура Польши уже обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». Следственный комитет РФ тогда отверг обвинения Варшавы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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