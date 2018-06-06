На обломках самолета Качиньского нашли следы взрывчатки

Эксперты польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский, заявили об обнаружении остатков взрывчатых веществ на обломках самолета.

Кроме того, компоненты взрывчатки были найдены на теле одной из жертв трагедии. При этом в почве на месте крушения подобных соединений обнаружено не было, сообщает агентство PAP.

Ранее комиссия Министерства обороны Польши, которая проводит повторное расследование причин авиакатастрофы, пришла к выводу, что самолет Ту-154 был разрушен взрывом с «несколькими источниками». Следствие по этому делу было продлено до 31 декабря 2018 года.

Напомним, самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях сильного тумана. Лайнер задел деревья, упал и полностью разрушился. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на поминальные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд высокопоставленных польских чиновников. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному МАК в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако польская сторона не согласилась с этими выводами и впоследствии продолжала выдвигать новые версии. Так в 2015 году прокуратура Польши уже обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». Следственный комитет РФ тогда отверг обвинения Варшавы.

Когда польская комиссия признала взрыв наиболее вероятной причиной крушения, в СКР отметили, что у Варшавы нет никаких доказательств, чтобы делать такие выводы. В Совете Федерации предположили, что расследование носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую. Один из российских сенаторов допустил, что еще через несколько лет в Варшаве могут заявить и об атомном взрыве на борту самолета.

Смоленск, Служба информации РИА «Новый День»

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