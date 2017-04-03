Польша назвала диспетчеров России виновниками авиакатастрофы под Смоленском / В Кремле отвергли обвинения Варшавы

Публикации за 03.04.17

Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и неназванное «третье лицо», находившееся на контрольной вышке, в умышленном провоцировании крушении самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 201о году. Обвинения озвучил заместитель генпрокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, собранные в ходе следствия доказательства «позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», передает РИА «Новости». Генпрокурор также добавил, что Польша обратится к России с запросом о предоставлении правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Ранее сообщалось, что польские власти намерены изучить обломки президентского борта на предмет наличия на них взрывчатых веществ, для этой цели прокуратура Польши обратилась за помощью к криминальной полиции Испании. Также отмечалось, что польская прокуратура Польши собирается привлечь Москву к ответственности в Международном суде в Гааге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль не согласен с выдвинутыми Польшей обвинениями: «Обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным». Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит расследование причин авиакатастрофы.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях сильного тумана. Лайнер задел деревья, упал и полностью разрушился. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на поминальные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд высокопоставленных польских чиновников. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному МАК в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Однако польская сторона не согласилась с этими выводами и впоследствии продолжала выдвигать новые версии. Так в 2015 году прокуратура Польши уже обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». Следственный комитет РФ тогда отверг обвинения Варшавы.

В феврале прошлого года Польша возобновила расследование авиакатастрофы, была проведена эксгумация тел погибших. Исследования показали, что жертвы получили травмы, обычные для погибших в авиакатастрофах.

Варшава, Москва, Светлана Петрова

Варшава, Москва. Другие новости 03.04.17

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