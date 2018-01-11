Варшава признала взрыв на борту основной версией катастрофы под Смоленском

В Польше в ходе повторного расследования крушения Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, была озвучена основная версия причин трагедии. Комиссия Министерства обороны Польши пришла к выводу, что самолет был разрушен взрывом с «несколькими источниками».

Анализ удара двери самолета о землю указывает на то, что левое крыло Ту-154 было уничтожено взрывом. Более того, источников взрыва было несколько: в крыле, предкрылках, а также в центроплане, пишет РБК со ссылкой на сообщение комиссии. Ранее предполагалось, что крыло самолета разрушилось от удара о дерево, в повторном расследовании эта версия опровергается.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях сильного тумана. Лайнер задел деревья, упал и полностью разрушился. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на поминальные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд высокопоставленных польских чиновников. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному МАК в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако польская сторона не согласилась с этими выводами и впоследствии продолжала выдвигать новые версии. Так в 2015 году прокуратура Польши уже обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». Следственный комитет РФ тогда отверг обвинения Варшавы.

В феврале 2016 года Польша возобновила расследование авиакатастрофы, была проведена эксгумация тел погибших. Исследования показали, что жертвы получили травмы, обычные для погибших в авиакатастрофах.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 11.01.18

В Екатеринбурге сгорел барак, в котором жили мигранты (ФОТО). / В Екатеринбурге вынесен приговор банде автоугонщиков, предпочитавших «Хендаи». / «Стоял рядом и комментировал, но не участвовал»: глава ИКСО о скандале с членом горизбиркома и сбором подписей за Путина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»